Rillieux-la-Pape : au volant d’une voiture volée, ils refusent d’obtempérer et provoquent un accident

Quatre mineurs ont été interpellés après avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police et percuté le véhicule de deux personnes âgées. Ils circulaient à bord d’une voiture volée.

Dans l’après-midi de vendredi 24 octobre, la police municipale est alertée par une habitante de Rillieux-la-Pape concernant une voiture circulant dangereusement dans la commune du Sud lyonnais. Dépêchées sur place, les forces de l’ordre repèrent rapidement le véhicule, mais le conducteur et les passagers refusent de s’arrêter, indiquent nos confrères du Progrès.

Une course-poursuite s’engage alors, avant que les fugitifs ne percutent une seconde voiture dans laquelle se trouvait un couple de personnes âgées. Les quatre jeunes ont finalement tenté de fuir à pied, mais ont rapidement été interpellés. Âgés de 15 ans et originaires de Rillieux-la-Pape, ils ont été placés en garde à vue. Les vérifications ont permis de confirmer qu’il s’agissait d’une voiture volée.