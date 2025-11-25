La championne du monde de Ju-jitsu Elodie Barou inaugurera un nouveau dojo à Lyon

Le 26 novembre, la championne du monde de Ju-jitsu, Elodie Barou, inaugurera les espaces rénovés du gymnase Pierre-Dodille dans le 5e arrondissement de Lyon.

La championne d'Europe et championne du monde 2025 de Ju-jitsu, Elodie Barou inaugurera les espaces rénovés du gymnase Pierre-Dodille (5e) le 26 novembre prochain. Pour l'occasion, l'athlète et les membres du club de Ju-jitsu lyonnais proposeront un démonstration sportive au sein du tout nouveau dojo du site. Le Boxing Club de l’Ouest Lyonnais présentera également une démonstration

Pour rappel, le site en travaux depuis septembre 2024 compte désormais un nouveau dojo, une entrée et un sous-sol modernisé, ainsi que de nouveaux espaces sportifs, dont une salle de musculation. Les nouveaux espaces devraient bénéficier à 21 structures et plus de 1 000 adhérents.

