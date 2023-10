Isère : la consommation d'alcool interdite sur la voie publique pour Halloween

La Préfecture de l'Isère met en place une série de mesures préventives afin de garantir la tranquillité publique pour la fête d’Halloween demain soir.

Afin que la fête d'Halloween se déroule "dans un contexte familial et festif, sans risque pour la sécurité des personnes", la préfecture de l'Isère prend une série de mesures de réglementation concernant l'alcool et les produits explosifs.

Ainsi, sont interdits sur l’ensemble du département de l’Isère, à compter du mardi à 17h et jusqu’au mercredi 1er novembre 2023 à 7h, la détention et l’usage de fumigènes, pétards ou feux d’artifice sur la voie publique ; le transport de combustibles corrosifs, carburants à emporter et gaz inflammables, sauf nécessité dûment justifiée ; la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.