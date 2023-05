Une fille de 12 ans retrouvée noyée près d'une centrale hydroélectrique en Isère

Le corps d'une jeune fille de 12 ans a été retrouvé inanimé en Isère à proximité d'une centrale électrique. Elle aurait été emportée par des courants.

Dimanche 28 mai, une adolescente de 12 ans a été retrouvée morte noyée en Isère, à proximité d'une centre hydroélectrique, rapportent nos confrères de France 3. Il aura fallu de longues recherches après que les sapeurs-pompiers ont été alertés aux alentours de 16 h 30, de la noyade de quatre adolescents de 12 à 16 ans.

Tous ont pu rejoindre le rivage, à l'exception de la plus jeune retrouvée aux environ de 20 h après la mobilisation d'une trentaine de pompiers, des équipes d'intervention aquatique, des équipes cynophiles et des drones. Une enquête a été ouverte par le parquet de Chambéry et confiée à la gendarmerie.