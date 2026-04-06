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L'impressionnant incendie aux Chartreux (Lyon 1er).
L’impressionnant incendie aux Chartreux (Lyon 1er).

Incendie au lycée des Chartreux à Lyon : les opérations de déconstruction reprennent, une réunion prévue demain

  • par Clémence Margall

    • Les opérations de déconstruction de l'aile Est du bâtiment ont repris ce lundi matin, tandis qu’aucun nouveau départ de feu n’a été constaté dans la nuit. Une réunion technique est prévue demain matin.

    Après le grave incendie qui a touché le lycée des Chartreux, dans le 1er arrondissement de Lyon, dans la soirée de mercredi 1er avril, aucune réactivation de feu n’a été constatée dans la nuit de dimanche à lundi, indique la préfecture du Rhône. Selon les derniers éléments, les opérations de déconstruction de l’aile Est du bâtiment ont repris ce lundi matin. Une réunion technique est également prévue sur place mardi matin à 10 heures.

    Pour rappel, des planchers des 2e et 3e étages s’étaient effondrés jeudi dans la journée. Une quarantaine de soldats du feu, deux fourgons incendie, deux échelles aériennes et des équipes spécialisées en sauvetage-déblaiement sont restés mobilisés tout ce week-end de Pâques pour sécuriser les lieux.

    150 élèves avaient été évacués en urgence après le départ de feu, "vraisemblablement d’origine accidentelle", avait précisé la direction. L’un des enjeux majeurs est désormais de permettre à l’établissement de fonctionner à nouveau dès la fin des vacances scolaires, le 20 avril prochain. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a par ailleurs annoncé débloquer une enveloppe exceptionnelle de 3 millions d'euros pour "traiter l'urgence" de la situation.

    Lire aussi : Incendie au lycée des Chartreux à Lyon : la Région débloque 3 millions d'euros

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