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L’agence Elite recherche ses futurs mannequins. (Image d’illustration via Pixabay).

Lyon : Elite tentera de dénicher ses futurs mannequins au centre-commercial de la Part-Dieu

  • par Loane Carpano

    • Le 13 juin prochain, l'agence de mannequins "Elite", organisera un concours aux Galeries Lafayette de la Part Dieu pour dénicher des talents.

    Vous avez toujours rêvé d'être mannequin ? Vous pourriez peut-être réaliser votre rêve. Le 13 juin prochain, l'agence de mannequins "Elite", organisera un concours au centre commercial de la Part Dieu de Lyon pour dénicher ses futurs talents.

    Pour participer à la sélection, organisée aux Galeries Lafayette, les candidats sont invités à s'inscrire en ligne, ou à se rendre en magasin durant l'opération. Les castings sont ouverts à tous et à toutes à partir de quatorze ans, sans critères de taille. A noter que chaque participant sera soumis à un shooting et pourra repartir avec ses photos.

    Nommé "Elite Model Look", ce concours a permis de dénicher de nombreuses figures du manequinat, telles que Cindy Crawford, Gisèle Bundchen, ou encore, Alessandra Ambrosio.

    Lire aussi : Sept courts-métrages récompensés lors du concours "Je filme ma formation en Auvergne-Rhône-Alpes"

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