Grâce à l’outil Google Street, il est possible de remonter le temps. De la Confluence au quartier de la Part-Dieu en passant par Décines ou encore Villeurbanne, petit retour en arrière avec des lieux qui ont profondément changé de visage ces 18 dernières années.

Qui n’a jamais eu la curiosité de savoir à quoi ressemblait dans les années 2010 la rue où il habite ? De voir quel commerce occupait l’espace public juste à côté de chez lui en 2008 ? Un outil, accessible gratuitement et en ligne, permet de remonter le temps de manière virtuelle. Il s’agit de Google Street, module de visite de ville inclus dans Google Maps et Google Earth. Créé en 2007, il permet de se promener dans les rues comme si vous y étiez.

Et les images à 360°, prises très souvent par des voitures équipées de caméras, les fameuses Google Cars, sont disponibles gratuitement depuis la création du service. Ainsi, à Lyon, il vous sera très facile de revenir dans le passé et d’explorer les anciennes photos des rues et routes depuis 2008.

Lyon Capitale s’est amusé à remonter le temps à Lyon et dans toute l’agglomération. Voici quelques lieux qui ont profondément changé de visage ces 18 dernières années.

La Confluence transfigurée

Que ce soit devant l’actuel centre commercial ou devant le musée des Confluences, c’est sûrement l’un des quartiers de Lyon qui a le plus changé ces 20 dernières années. Sur les premières photos disponibles sur le cours Charlemagne, qui datent de juin 2008, le quartier paraît bien vide. A la place du centre commercial, ouvert en avril 2012, de simples barrières et un panneau semblent indiquer le projet. Sur le trottoir d’en face, le bâtiment qui abrite aujourd’hui l'Hôtel de Région n’est pas non plus encore sorti de terre.

Un peu plus au sud, on a du mal à reconnaître le quartier, tant l’absence du musée des Confluences, inauguré en décembre 2014 après près de 8 ans de travaux, saute aux yeux. Sur une photo datant de mars 2011 prise depuis l’autopont de l’A7, on peut voir le musée tout juste en train de sortir de terre.

L'emplacement de l'actuel centre commercial de Confluence. (@Google)

Des commerces en moins et des immeubles en plus route de Genas

C’est l’une des routes qui a été le plus en travaux ces deux dernières années dans la métropole de Lyon. La route de Genas, qui accueille depuis quelques mois le BHNS entre Bron et la Part-Dieu, n’a pas toujours ressemblé à ce qu’elle est aujourd’hui. Que ce soit à Villeurbanne, Bron ou Lyon, plusieurs commerces ont disparu. En se promenant dans les rues, certains commerces, comme les vidéos-clubs, encore présents en nombre en 2008, nous font remonter dans le temps. De nombreux immeubles sont également venus remplacer les maisons présentes en 2008 dans le quartier de Montchat, route de Genas.

La route de Genas entre Lyon et Villeurbanne en mai 2008. (@Google)

Le Groupama Stadium a poussé au milieu des champs

Cap plus à l’est désormais, à Décines-Charpieu. La rue Sully, qui borde aujourd’hui le Groupama Stadium et qui est le théâtre depuis de nombreuses semaines de faits divers, nous paraît bien calme en juin 2008. Les hectares de champs sur lesquels le complexe du Groupama Stadium sera construit donnent au paysage des airs de campagne. Même constat de l’autre côté, depuis la rocade Est où on peut apercevoir les premiers travaux de terrassement du stade à partir de 2013.

L'emplacement où sera construit le Groupama Stadium, en juin 2008 à Décines. (@Google)

Quelques tours en plus à La Part-Dieu

Le quartier de la Part-Dieu, à Lyon, s’est également pas mal transformé ces 20 dernières années. La tour Oxygène, haute de 115m n'apparaît par exemple pas sur les premières photos de 2008 puisqu’elle a été inaugurée en 2010. Depuis, d’autres tours (Incity, To-Lyon, Silex 2) sont également venues rendre le quartier d’affaires de Lyon de plus en plus aérien.

Le boulevard Vivier Merle à La Part-Dieu il y a 18 ans. (@Google)

Les voitures devant la mairie à Villeurbanne

Enfin, pour finir notre tour de l’agglomération lyonnaise des années 2010, direction Villeurbanne et l’avenue Henri Barbusse. En septembre 2008, les voitures règnent en maîtresses devant la mairie. A la place du carrousel qui fait aujourd’hui le bonheur des petits et grands, une double voie de circulation et des places de parking. L'avenue sera rendue piétonne en deux étapes, en 2020 puis 2022.

Les voitures pouvaient circuler devant la mairie de Villeurbanne en 2008. (@Google)

Une plongée virtuelle dans le passé qui permet de mesurer à quel point certains quartiers de l’agglomération lyonnaise se sont transformés en seulement quelques années.