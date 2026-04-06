5 000 participants, des records : découvrez les résultats des Foulées de Villeurbanne

Plus de 5 000 participants sont attendus aux Foulées de Villeurbanne @ Ville de Villeurbanne

5 000 participants étaient attendus ce dimanche à Villeurbanne pour la 34e édition des Foulées, entre le campus de la Doua et le parc de la Feyssine. Plusieurs records ont été arrachés.

Les Foulées de Villeurbanne ont fait leur retour hier, dimanche 5 avril, entre le campus de la Doua et le parc de la Feyssine pour la 34e édition de l’événement.

5 000 participants étaient inscrits aux six parcours pensés par l’Office du sport avec le soutien de la Ville : 10 km, 5 km chronométré, 5 km loisir, semi-marathon, marche de 4 km et les courses enfants. Une 34e édition marquée des records du côté des professionnels du running.

Découvrez les résultats

10 km : Maxime Bantwellen s’impose en 29 minutes et 4 secondes. À noter que pas moins de 7 coureurs, dont le Villeurbannais Faycal Doucen, sont parvenus à effectuer le parcours en moins de 30 minutes. Du côté des femmes, c’est la Décinoise Coraline Maamouri qui s’est offert son nouveau record personnel en 32’23. Le record de l’épreuve détenu par Manon Trapp en 32’05 n’est toutefois toujours pas tombé ;

5 km chronométrés : chez les hommes, le Roannais Yoann Debroucker a remporté l’épreuve en 14’04, tandis que chez les femmes, c’est l’Ardéchoise Sidonie Fort qui l’a emporté en 16’36, marquant, là aussi, son nouveau record personnel ;

Semi Marathon : Charlie Messai s’est imposé chez les hommes en 1 heure, 11 minutes et 19 secondes, face à Mathéis Cloez (1:11:27) et Olivier Guicheron (1:12:06). Du côté des femmes, Margaux Alonzo a devancé ses concurrentes en 1:29:59. Elle est suivie de Nathalie Nebout en 1:31:23 et Séverine Bonnard en 1:33:54.

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