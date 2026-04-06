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Illustration Lyon.

Du soleil et des températures estivales : à quelle météo s’attendre à Lyon cette semaine ?

  • par C.M.

    • Après un week-end de Pâques ensoleillé, les Lyonnais pourront encore profiter du beau temps cette semaine avec un mercure qui grimpera jusqu’à 25 degrés.

    Du soleil et des températures presque estivales attendent Lyon cette semaine. Après un week-end de Pâques ensoleillé, la douceur et le ciel bleu se maintiennent à Lyon ce lundi 6 avril puisqu’il fera jusqu’à 25 degrés cette après-midi entre Rhône et Saône.

    Ces températures, 10 degrés au-dessus des normales, perdureront mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 avril, bien que le mercure reste assez frais en matinée puisqu’il oscillera entre 8 et 10 degrés, selon Lyon Météo. Elles retomberont dans des normales de saison à partir de vendredi puisque 17 degrés sont pour l’heure attendus au meilleur de la journée. La pluie pourrait également faire son retour.

    Selon les premières estimations, les averses ne devraient pas se maintenir ce week-end, mais plutôt laisser place aux éclaircies. Côté températures, 16 degrés sont attendus samedi et 17 degrés sont prévus dimanche.

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