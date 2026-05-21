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Equipe HCL
L’équipe pluridisciplinaire de l’unité SMR onco-hématologie de l’hôpital Henry Gabrielle. Crédit : HCL

Près de Lyon, les HCL ont ouvert la première unité de soins dédiée à l'onco-hématologie du Rhône

  • par Loane Carpano

    • A Saint-Genis-Laval, l'hôpital Henry Gabrielle (HCL) accueille une nouvelle unité de soins médicaux et de réadaptation (SMR) dédiée à l’onco-hématologie.

    Depuis septembre 2024, l'hôpital Henry Gabrielle (HCL), situé à Saint-Genis-Laval, détient une nouvelle unité de soins médicaux et de réadaptation (SMR) dédiée à l’onco-hématologie. Pionnière dans le Rhône, cette dernière permet d'offrir aux patients une prise en charge de proximité, intégrant rééducation et suivi hématologique dans un seul et même lieu.

    Pensé comme un espace intermédiaire entre l'hospitalisation et le retour à la maison, l'unité associe à la fois médecins de médecine physique et de réadaptation et hématologues spécialisés. Elle permet notamment aux patients de poursuivre les traitements sur place, de gérer leurs complications et de leur assurer un suivi médical continu.

    "Un lieu de reconstruction"

    Fatigue sévère, perte musculaire, troubles cognitifs importants ou encore fragilités psychologiques et sociales... Cette prise en charge globale répond aux nombreuses conséquences physiques, cognitives et psychologiques que peuvent rencontrer les patients après une hospitalisation. Chaque patient peut alors bénéficier d'un programme thérapeutique hebdomadaire personnalisé: "En onco-hématologie, la rééducation ne consiste pas uniquement à restaurer des capacités physiques : il s’agit d’aider chaque patient à retrouver une autonomie, une confiance en soi et une qualité de vie compatibles avec son projet de vie après la maladie. Notre objectif est de redonner au patient un rôle actif dans sa reconstruction", explique le Docteur Laure Christophe, Médecin de médecine physique et de réadaptation dans l’unité. Des visites à domicile peuvent également être effectuées afin d'anticiper le retour du patient et d'adapter ses conditions de vie.

    Pour favoriser la reconstruction et la resocialisation des patients, des repas collectifs, des activités de groupe et des temps conviviaux sont également organisés au sein de l'unité : "Quand on m’a annoncé que je devais revenir dans l’unité, j’étais très contente, j’avais même hâte car je m’y plais énormément", confie même une patiente.

    Une unité au service de la recherche

    Cette nouvelle unité constitue un lieu d’innovation au service de la recherche clinique sur les effets à long terme des traitements hématologiques et de l’évaluation des pratiques de réadaptation post- cancer. "Elle contribue également à la formation des futurs professionnels, en les sensibilisant à une approche globale et coordonnée du patient en onco-hématologie", indiquent les HCL.

    L'unité SMR dédiée à l’onco-hématologie en chiffres :
    - 25 lits
    - 90 % des patients adressés par les services
    d’hématologie de Lyon Sud
    - 3 médecins hématologues, 1 médecin MPR et 1
    interne
    - Plus de 10 métiers mobilisés dans l’équipe
    pluridisciplinaire

    Lire aussi : Lyon : les HCL développent une IA pour mieux comprendre les troubles cognitifs liés au cancer

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