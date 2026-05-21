Du 27 au 29 mai, le bus du coeur des femmes proposera des dépistages aux maladies cardiovasculaires à Décines.

Du 27 au 29 mai, le bus du cœur des femmes pose bagages à Décines-Charpieu pour une vaste opération de prévention dédiée aux femmes. Après Agen et Montauban, le bus s'arrêtera place Roger Salengro, sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour proposer des dépistages aux maladies cardiovasculaires.

"Au programme : dépistages cardiovasculaire, bilan gynécologique et évaluation métabolique, avec un but bien précis : sensibiliser et accompagner chacune dans une démarche de prévention essentielle", indique Laurence Fautra, maire de Décines-Charpieu.

A noter que toutes les étapes du projet bénéficient du soutien de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie pour la préinscription des femmes au dépistage, la remise à jour de leurs droits et le suivi de leur parcours de soins. En parallèle, un village bien-être et santé sera installé sur place et accessible au public.

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