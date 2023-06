Il jette près de deux kilos de cannabis par sa fenêtre devant des policiers

Un homme a été interpellé le 14 juin à Vénissieux alors qu'il venait de jeter près de deux kilos de cannabis par sa fenêtre.

Le 14 juin, après enquête, les policiers se rendent à Vénissieux au niveau de la rue des Martyrs de la Résistance, assistés d'un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants.

Arrivés devant l'appartement ciblé, le chien confirme le marquage. A la vue des forces de l'ordre, le mis en cause, âgé de 31 ans et connu des services de police, jette par sa fenêtre une boîte contenant 1,8 kg de résine de cannabis.

L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. La perquisition de son domicile a permis de mettre la main sur deux carabines et un fusil de chasse de catégorie C.

Il a été présenté au parquet ce vendredi en vue d'une comparution immédiate.