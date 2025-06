Dans le cadre d'une opération anti-stupéfiants, les policiers du Rhône ont saisi d'importantes quantités de drogues à Vénissieux.

C'est une saisie d'ampleur qui a été réalisée samedi 21 juin. Lors d'une opération de contrôle organisée à Vénissieux, les policiers du Rhône ont mené une visite de parties communes qui s'est avérée très fructueuse.

Au total, 22,5 kg de cannabis et 220 grammes de cocaïne ont été trouvés et saisis par les forces de l'ordre, ainsi que du matériel de découpe et de conditionnement.

Une semaine plus tôt, samedi 14 juin, 12 kilos d'herbe et de résine de cannabis, ainsi qu'une arme de poing et des munitions avaient déjà été saisis dans un appartement de Vénissieux.