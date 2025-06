Lyon accueillera le plus grand événement de sport inclusif d'Europe en juillet

Du 23 au 26 juillet prochain, la Ville de Lyon accueillera la 22e édition des EuroGames, le plus grand événement sportif européen dédié à l'inclusivité et à la diversité.

Du 23 au 26 juillet prochain, Lyon succèdera à Vienne en Autriche et deviendra la capitale européenne du sport inclusif. Pendant quatre jours, 5 500 participants de 50 nationalités différentes s'affronteront sur le sol lyonnais à l'occasion des EuroGames. Un événement sportif dédié à la diversité et à l'inclusivité des personnes LGBTQIA+ et des personnes en situation de handicap : "Avec 5 500 athlètes de tous niveaux, ces jeux célèbrent l’inclusion, la tolérance et la lutte contre les discriminations,des valeurs que la Ville défend depuis longtemps", souligne Julie Nublat-Faure, adjointe au maire de Lyon déléguée aux Sports.

Pour renforcer l'organisation de ces "EuroGames", la Ville de Lyon a apporté un soutien financier de 120 000 euros en plus de la sécurisation des sites sportifs utilisés.

Sport et animations

Pour cette 22e édition, les athlètes se répartiront dans 29 sports, allant de l'athlétisme au rugby, tout en passant par le water-polo ou la danse de salon. Les épreuves se dérouleront au sein du parc de Gerland, sur les berges du Rhône et dans 27 sites sportifs répartis sur la Métropole. Des matchs de "quad ball", "ultimate frisbee" et "flag football", seront quant à eux présentés au public sur la plaine des jeux de Gerland.

Au-delà du sport, de nombreuses animations sont prévues dans la ville durant le temps des EuroGames. Le public pourra profiter des concerts, des conférences et des animations tenues dans le village EuroGames place Maréchal Lyautey. Plusieurs open-air seront également organisés le 24 juillet dans le cadre de l'événement, tandis qu'une soirée avec DJ set viendra clôturer l'événement le 26 juillet.

