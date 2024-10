La première pierre du projet international, mené par le département de la Haute-Savoie, a été posée par plusieurs élus et représentants locaux.

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie a officialisé le lancement de la construction de la Maison de l'action publique internationale (MAPI), au sein du campus d'Annecy-le-Vieux, ce mercredi 25 septembre. Sur une superficie totale de 6 798 m², ce projet renforcera l’offre de formations de l’Université Savoie Mont Blanc (USMB). Cela concerne les domaines de l’économie, du droit, des langues étrangères et du management international.

Pour cette pose de la première pierre, le président du Conseil départemental, Martial Saddier, accompagné de ses élus, et les représentants locaux ont répondu présents. Le futur complexe, composé de deux bâtiments, accueillera entre 900 et 1 200 étudiants d'ici 2027.

La future Maison internationale du campus d'Annecy-le-Vieux. (© De Jong Architectes)

Le premier sera composé d'espaces de coworking, 22 salles de classe et des locaux. Le second, quant à lui, sera consacré à l'enseignement supérieur, la recherche et le monde de l'entreprise. Ce projet est financé par le Département à hauteur de 18,2 millions d'euros sur un total de 30 millions d'euros. Il est donc porté dans le cadre du Schéma département de développement universitaire et scientifique (SDDUS) 2023-2028.