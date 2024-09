Haute-Savoie : la première phase des travaux du centre-ville d’Annemasse est terminée 

Lancée en septembre 2023, la première phase des travaux du centre-ville d’Annemasse est terminée. La seconde étape se poursuit jusqu’à fin 2025.

Le centre-ville d’Annemasse a entamé sa mue. La première phase de piétonnisation lancée en septembre 2023 dans la partie centrale de la ville s’est achevée, rapportent actu Haute-Savoie. Les secteurs concernés par cette transformation sont la place Jean-Jacques Rousseau et la rue des Vétérans. L’objectif étant de "rendre les espaces publics plus conviviaux et attractifs pour les habitants et les visiteurs", explique la mairie. Plus d’une centaine d’arbres va également être plantée.

Concernant l’accès aux véhicules, des bornes d’accès vont être installées. Elles s’ouvriront grâce à la lecture automatisée des plaques d’immatriculation. Pour les riverains résidant dans le centre-ville, il faudra donc faire les démarches nécessaires en mairie. "Les riverains n’ayant pas fait les démarches en mairie pour fournir leur numéro de plaque d’immatriculation et récupérer un macaron ne pourront plus entrer dans la zone piétonne en dehors des heures de livraison", prévient encore la collectivité.

La deuxième phase des travaux du centre-ville a déjà commencé et doit se poursuivre jusqu’à la fin d’année 2025.