Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 4 au 6 octobre

Lyon Capitale a retenu pour vous cinq activités afin de vous occuper ce week-end du vendredi 4 au dimanche 6 octobre. Sans oublier, les retours de la Fête de la Science et du "Run in Lyon".

¡Qué Gusto! et la culture mexicaine à Lyon

Christian Tetedoie est le parrain de cette première édition. © Tim Douet

De vendredi à dimanche, et pour la toute premières fois, l'événement ¡Qué Gusto! s'installe dans le centre-ville de Lyon. Un rendez-vous parrainé par Christian Têtedoie, le célèbre chef étoilé. Dès vendredi soir, 20 place Bellecour, la cheffe Lorena Colina, originaire de Tijuana, vous accompagnera dans la conception de son pays. Samedi, atelier, dégustations et dîner sont au programme. Dimanche, c'est un après-midi festif qui clôturera l'événement sur la terrasse de l'Hôtel Pilo.

Atelier de cuisine indienne

Toujours dans l'assiette, mais cette fois-ci du côté de l'Inde ! En effet, vous pourrez participer sur inscription à un atelier de cuisine asiatique à Lyon, à la Maison des cultures indiennes, ce samedi 5 octobre. La cheffe de cuisine Miki vous fera découvrir les saveurs indiennes et plus précisément le biryani, un plat indien traditionnel.

Le Festival romain revient à Lyon

Le musée Lugdunum ouvre ses portes gratuitement ce week-end.

Plongez dans l’époque romaine au Festival romain du musée Lugdunum, dans le 5e arrondissement lyonnais. Ce festival gratuit fait son retour cette année, ces samedi et dimanche. Au programme, des spectacles inédits, un village d'artisans, des ateliers et animations, etc. Les accès au musée et à l'exposition temporaire sont gratuits. Les spectacles auront lieu le matin et l'après-midi.

La vogue des marrons de retour samedi

Dans le 5e arrondissement de Lyon, toujours, c'est la vogue des marrons qui va reprendre ses droits, dès samedi. Attention, contrairement aux années passées, elle n'est ouverte qu'à partir de 16h le lundi, mardi et vendredi, à l'exception de certains stands de confiserie. Aussi, elle terminera à 21 h les soirs en semaine. En revanche, cette année, la grande roue est de retour sur la place du Gros caillou.

Le marché lyonnais de la mode vintage

La 27e édition se déroule à Lyon samedi 5 et dimanche 6 octobre.

De 10 h à 19 h, à la Sucrière de Lyon, le Marché de la mode vintage célèbre sa 27e édition. Programmé deux fois par an, ce rendez-vous lyonnais permet à chacun de repartir avec des nouveaux vêtements vintage, des objets de décoration, vinyles de collection ou encore des appareils photo d'époque. Ce week-end, la thématique porte sur le "grunge", "un lifestyle authentique qui a pour volonté de casser les codes sociétaux".

