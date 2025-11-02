Actualité
Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet©PHOTOPQR/LE PROGRES/StÈphane GUIOCHON
Municipales à Lyon : Qui va gagner la bataille des réseaux sociaux ?

  • par Paul Terra

    • Les réseaux sociaux occupent toujours plus de place dans les campagnes électorales. Les municipales lyonnaises le confirment avec un candidat, Jean-Michel Aulas, né sur X et des militants qui se livrent une bataille par portables interposés.

    La campagne des élections municipales de 2026 à Lyon pourrait marquer un tournant et l’avènement du numérique. Si les premières équipes ont commencé à distribuer des tracts autour des marchés, le gros de la bataille se joue pour l’heure sur les réseaux sociaux. C’est d’ailleurs le support qui a porté l’entrée dans la mêlée de Jean-Michel Aulas devenu avec Grégory Doucet le protagoniste principal des municipales. Son aventure a du reste commencé par quelques messages, rageurs, postés sur X, via des cartes postales, pendant les mois où il a entretenu le suspense sur ses intentions. Génération Aulas, le collectif de jeunes ayant poussé sa candidature, est aussi une créature qui est née et a grandi sur les réseaux sociaux.

