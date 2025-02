La Haute-Savoie : terre d'excellence touristique

La CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes a publié une étude sur le tourisme en Haute-Savoie : deux sites hauts-savoyards sont les plus visités de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Véritable prouesse technique, le téléphérique de l’Aiguille du Midi est une expérience incontournable pour tous les amoureux de la montagne. Depuis Chamonix, il permet d’accéder en quelques minutes à 3 842 mètres d’altitude, offrant un panorama à couper le souffle sur le massif du Mont-Blanc et les sommets environnants. L'Aiguille du Midi est le site le plus visité de la région AURA avec 990 000 visiteurs selon les observatoires départementaux et OnlyLyon Tourisme.

Autre joyau du tourisme alpin, le chemin de fer du Montenvers connaît également un grand succès. Il a transporté 854 600 visiteurs sur un site légendaire à 1 913 mètres d’altitude : la Mer de Glace. Ce site, mis en service en 1909, relie Chamonix à Montenvers en 20 minutes, offrant une ascension au cœur d’un paysage grandiose.

Le chemin de fer de Montenvers ( source : Chamonix.com)

À l’arrivée, un sentier permet d’accéder à la célèbre grotte de glace, taillée chaque année au cœur du glacier, offrant une immersion dans un monde de glace et de lumière. Le site abrite également un musée dédié à la glaciologie et un hôtel historique, permettant aux visiteurs de prolonger cette expérience hors du temps.

