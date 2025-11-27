Actualité
Parc paysager du Haras d'Annecy
Crédit : Ville d’Annecy

Haute-Savoie : Annecy inaugure un nouveau parc paysager en cœur de ville

  • par Loane Carpano

    • Mardi 25 novembre, la Ville d'Annecy a inauguré son nouveau parc paysager du Haras D'Annecy, situé en coeur de ville.

    La première étape du vaste plan de réhabilitation du Haras d'Annecy est terminée. Mardi 25 novembre, le maire de la commune haut-savoyarde a inauguré le parc paysager du complexe culturel, situé en plein cœur de ville. Après plusieurs mois de travaux, les Annéciens peuvent désormais déambuler au sein d'un tout nouvel espace vert.

    Au total, plus de 200 arbres, 15 000 arbustes, une clairière, une prairie et un miroir d'eau de 1 600 mètres carrés décorent désormais le parc de près de 2,5 hectares. A noter que le nouvel espace vert sera ouvert au public de 7 h 30 à 18 h en hiver et de 7 h 30 à 22 h en été.

    Halle gourmande, Cinéma...

    La prochaine étape de réhabilitation concernera l'ouverture d'une halle gourmande occupée par 23 commerçants indépendants et locaux en février prochain. Enfin, une Cité internationale du cinéma s'installera partiellement au sein des anciennes écuries et du manège dès juin prochain, puis de façon pérenne dès septembre.

    Le coût total de ce projet de rénovation entrepris depuis 2023 est estimé à près de 50 millions d'euros.

