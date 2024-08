Groupes de niveau au collège : l'objectif ambitieux de l'Académie de Lyon

Avec la mise en place dès cette rentrée de groupes de niveau en 6e et 5e dans tous les collèges, l'Académie de Lyon entend "mieux répondre aux besoins de chaque élève". Avec un objectif ambitieux pour la fin d'année.

A l'occasion d'une conférence de presse de rentrée, l'Académie de Lyon a présenté les nouveautés de la rentrée dans ses 2500 établissements scolaires. L'un des dispositifs mis en place pour cette rentrée 2024, est la mise en place de groupes de niveau en 6e et en 5e. Un dispositif très critiqué par les enseignants ces derniers mois, et qui avait provoqué des mouvements de grèves dans de nombreux établissements de la Métropole de Lyon, mais sur lequel Olivier Dugrip, recteur de l'Académie, s'est montré rassurant.

A lire aussi : "Faire plus avec moins" : les enseignants vent debout contre la réforme du "choc des savoirs"

"Nous sommes prêts et nous ferons une rentrée dans des conditions tout à fait ordinaires" a-t-il débuté. Les groupes de niveau, renommés au printemps dernier "groupes de besoin" par le ministère de l'Education nationale concerneront l'ensemble des collégiens de 6e et de 5e. "Ce dispositif est obligatoire, il va donc être mis en place dans tous les collèges" a rappelé Olivier Dugrip, comme pour répondre à certains enseignants et chefs d'établissements qui menaçaient de ne pas mettre en place la réforme.

Aucun "tri social" selon l'Académie

Ce "choc des savoirs" qui devrait être mis en œuvre "avec souplesse et pragmatisme" selon les mots de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, entraînera au sein des collèges de l'Académie de Lyon quelques réorganisations. "Toutes les équipes auront la main sur la manière de mettre en place ces groupes de besoin" a rappelé le recteur académique. "Il ne s'agit pas d'organiser un tri social des élèves ou de les assigner dans un groupe pour toute l'année. En cours d'année, les élèves pourront changer de groupe" complète-t-il.

A lire aussi : "Choc des savoirs" : l'Académie de Lyon défend sa réforme contestée par les enseignants

Avec pour objectif, dès les vacances de Noël, "de ne plus avoir d'élèves dans le groupe considéré comme en difficulté". Un objectif "ambitieux mais réaliste" qui, selon Olivier Dugrip, s'il est réussi, témoignera de la réussite du dispositif. Ce dernier sera d'ailleurs évalué tout au long de l'année scolaire pour décider s'il convient de le pérenniser pour l'année prochaine ou non.