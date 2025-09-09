Actualité
La Métropole de Lyon et la ville de Grigny-sur-Rhône lancent une opération de renouvellement urbain.

Grigny-sur-Rhône : la Métropole lance le réaménagement du cœur de ville

    • La Métropole de Lyon engage dès la mi-septembre un vaste chantier sur la place Jean-Jaurès, au centre historique de Grigny-sur-Rhône.

    La Métropole de Lyon lance à la mi-septembre le chantier de réaménagement du centre historique de Grigny-sur-Rhône. Le projet couvre la place Jean-Jaurès, devant l’église Saint-Pierre, et le parvis de la médiathèque Léo Ferré. Au programme : un sol pavé en dalles calcaires, de nouvelles assises en granit, davantage de végétation et deux fontaines pour redonner fraîcheur et convivialité. Les espaces verts, pensés pour infiltrer les eaux de pluie, contribueront aussi à limiter les îlots de chaleur.

    Le stationnement sera maintenu, avec l’ajout d’une place PMR, et le marché forain conservera son emplacement, malgré des ajustements temporaires. Les accès aux commerces, à la médiathèque et à l’église seront préservés tout au long du chantier.

    D’un coût total de 775 000 €, financés à hauteur de 640 000 € par la Métropole et 135 000 € par la Ville de Grigny, les travaux se dérouleront en trois phases jusqu’en mars 2026.

