Lyon : la Grande Braderie de la Croix-Rousse de retour les 13 et 14 septembre

  • par La Rédaction

    • Shopping, gastronomie et animations rythmeront la traditionnelle Grande Braderie organisée par l’association Lyon Côté Croix-Rousse les 13 et 14 septembre.

    Le week-end des 13 et 14 septembre, la Croix-Rousse se transformera en vaste terrain de fête et de découvertes. De 9h à 19h, la grande rue, la place de la Croix-Rousse et la rue Pailleron accueilleront commerçants, créateurs et producteurs venus proposer leurs bons plans et savoir-faire. Sur la place centrale, un pôle restauration et des foodtrucks viendront combler les envies gourmandes.

    Le samedi, la rue Perrod se métamorphosera en "rue italienne" pour une immersion culinaire aux saveurs transalpines. Ateliers créatifs parents-enfants, initiations gratuites au Pilates et déambulation musicale de la batucada Bandana complèteront ce programme festif.

    Entre bonnes affaires, gastronomie et convivialité, la Grande Braderie de la Croix-Rousse promet un rendez-vous incontournable pour petits et grands.

