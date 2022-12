Grève SNCF : quels sont les TGV supprimés au départ de Lyon ?

Le trafic SNCF sera perturbé pour le week-end de Noël : seulement trois TGV sur cinq circuleront en Auvergne-Rhône-Alpes.

Alors que les syndicats des cheminots viennent tout juste de lever le préavis de grève pour le jour de l'An, le trafic SNCF sera fortement perturbé ce samedi 24 décembre au départ de Lyon. Depuis le début de semaine, l'intersyndicale des aiguilleurs annonçait de fortes perturbations. Résultat, 200 000 voyageurs partout en France se retrouvent sans train, à la veille de Noël. À Lyon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus généralement sur l’axe Sud-Est, seulement trois TGV sur cinq circuleront au moment des fêtes de Noël. Lyon Capitale dresse un bilan des TGV et Ouigo supprimés au départ de Lyon.

Lyon-Marseille, jusqu'à 11 trains supprimés

La grève des agents de la SNCF n'aura pas épargné les Lyonnais. Les TGV en provenance de Lyon et à destination de Marseille devront trouver une alternative, puisque sur les 28 trajets proposés sur le site de la SNCF, 11 sont supprimés. A commencer par le premier TGV de la journée du samedi, celui de 6h28. S'ensuivent les 10 autres trajets annulés, pratiquement à chaque heure de la journée.

Mais c'est l'axe Lyon-Perpignan qui remporte le gros-lot : 11 trains sur 15 sont supprimés. Pour rejoindre leur destination, les voyageurs devront soit prendre un autre train, soit se diriger vers d'autres moyens de transports, tels que les BlaBlaCar.

Même constat pour les destinations de Paris, Dijon et Strasbourg. Sept trajets en direction de Paris sont supprimés au cours de l'après-midi, notamment aux heures de pointes : 17h, 18h, 20h, et 21h. Même si cinq trains sur 18 sont annulés sur la ligne Lyon-Dijon, le service de transport peut se réaliser en TER. Toutefois, la SNCF prévient sur son site que le risque de saturation des TER est élevé puisqu'"un nombre très important de voyageurs doit emprunter ce train. Le nombre de places assises disponibles sera très limité."

Lire aussi :