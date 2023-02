Grève du 7 février à Lyon : le réseau TCL perturbé

Le réseau TCL à Lyon sera peu perturbé ce mardi 7 février, journée de grève nationale.

Ce mardi 7 février marque la troisième journée nationale de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites. A Lyon, le réseau TCL sera ralenti par la mobilisation, mais moins perturbé que le 31 janvier.

Métros A et C arrêtés de 17 h à 18 h

Pas de ligne à l'arrêt toute la journée comme cela avait été le cas. Toutefois, les métros A et C ne circuleront pas entre 17 h et 18 h.

Le reste de la journée, la ligne A circulera avec une fréquence de 4 minutes. La ligne D quant à elle verra sa fréquence divisée par deux le matin, passant à 3 minutes.

Les tramways peu touchés

Les lignes de tramways sont globalement peu impactées. Les lignes T1 et T2 circuleront avec une fréquence de 6 à 7 minutes. Elle monte à 15 minutes pour la ligne T5, limitée à "Parc du Chêne".

Six lignes de bus touchées

Concernant les bus six lignes auront une fréquence allégée: la C12, la C25, la 14, la 52, la 63 et la 88.