Les écologistes misent tout sur le tramway à Lyon

Les premiers chantiers commencent. D’ici 2026, les écologistes prévoient d’ouvrir trois nouvelles lignes de tramway avec pour objectif de désenclaver des quartiers populaires et d’étoffer l’alternative à la voiture avant la généralisation de la ZFE.

L’année 2023 marque le début des travaux pour la plupart des nouvelles lignes de tramway lancées par les écologistes depuis leur élection à l’été 2020. Trois seront inaugurées d’ici 2026 et deux autres suivront à horizon 2030. À l’heure de solliciter un nouveau mandat dans trois ans, T6, T9 et T10 constitueront, avec les Voies lyonnaises, la partie la plus visible du bilan de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, et de sa majorité. Le début des travaux risque aussi de perturber le quotidien de beaucoup d’habitants de la métropole. Si les écologistes ont privilégié le tramway pour sa plus grande souplesse, les chantiers ne seront pas anodins et les précédentes ouvertures de lignes ne se sont pas faites sans heurts des riverains ou des commerçants. Les travaux des lignes T1 et T2, au début des années 2000, après que Raymond Barre et

Christian Philip eurent relancé le tram, avaient été particulièrement mal vécus. Engagés sur T6 nord dans Villeurbanne, les chantiers vont se propager à l’est en direction de Vaulx-en-Velin et Saint-Fons dans les mois à venir. Si la plupart des lignes sont tracées en périphérie, Lyon ne sera pas épargné. Dans le 7e arrondissement, un tramway va serpenter dans Gerland et redessiner l’avenue Tony-Garnier.