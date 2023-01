Pour sa deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Lyon ce mardi 31 janvier, l’intersyndicale et le cortège de manifestants battront le pavé de la Manufacture des tabacs à Bellecour.

La mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites se poursuit à Lyon. À l’appel d’une large intersyndicale, une nouvelle journée de grève générale s’organise ce mardi 31 janvier. Un peu plus de dix jours après la première journée de mobilisation qui avait rassemblé entre 23 000 et 38 000 manifestants dans la capitale des Gaules le 19 janvier, l’intersyndicale espérer mobiliser autant si ce n’est plus cet après-midi à Lyon.

« Nous avons vu un avant et un après mobilisation. Les gens sont réceptifs, ils sont informés. On croit qu'il peut y avoir plus de monde encore", assurait Sonia Paccaud, secrétaire régionale de la CFDT la semaine dernière.

Comme le 19 janvier, un cortège s’élancera depuis la manufacture des Tabacs dans le 8e arrondissement. À partir de 14 heures, les manifestants descendront ensuite le cours Gambetta en direction de la place Bellecour, où ils devraient contourner l’Hôtel-Dieu en passant par la place Antonin Poncet.