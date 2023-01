Un après-midi ensoleillé mardi 31 janvier à Lyon

Couvert ce matin, le ciel devrait se dégager dans la seconde partie de journée pour offrir aux Lyonnais un après-midi ensoleillé.

Les quelques éclaircies aperçues lundi à Lyon devraient faire leur retour ce mardi après-midi. Selon les prévisions de Météo France, l’épaisse couche nuageuse de la matinée devrait laisser la place aux rayons du soleil à partir de 14 heures.

Du côté des températures, le mercure atteint des valeurs de saison. Il fera ainsi jusqu’à 8°c en fin de journée. Avant cela comptez entre 4 et 6°c ce matin, environ 7°c dans l’après-midi et autour de 4°c dans la soirée. Un léger vent du nord pourrait toutefois apporter un ressenti légèrement plus froid aux Lyonnais.