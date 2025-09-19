Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne malgré la chaleur

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air à Lyon restera toujours bonne à moyenne ce vendredi 19 septembre, et cela malgré le soleil et la chaleur.

    Ce vendredi 19 septembre 2025, on respire toujours relativement bien à Lyon. La qualité de l'air restera moyenne à bonne, avec des concentrations de polluants assez basses, hormis autour des grands axes de circulation comme le périphérique, la M6 et la M7.

    Si le soleil qui devrait briller tout au long de la journée sera toujours propice à la formation d'ozone, l'arrivée d'un vent du sud sensible devrait favoriser la dispersion de la pollution et les niveaux devraient peu augmenter.

    Grève du 18 septembre : deux policiers blessés au cours d'une manifestation non déclarée à Lyon 8e

