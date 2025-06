Jeudi 26 juin s'est tenue une opération de réintroduction de l'orcanette de matthiole au sein du grand parc Miribel-Jonage, une fleur disparue du département du Rhône depuis 70 ans.

L'orcanette de matthiole, une fleur disparue du Rhône depuis près de 70 ans, fera bientôt son retour au parc de Miribel-Jonage. Une opération de réintroduction s'est tenue jeudi 26 juin, aux abords du lac d'Emprunts.

Alors qu'elles ne sont plus observables dans le Rhône, les graines de la jolie fleur bleue ont été collectées par les gestionnaires de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. Ces dernières ont ensuite été replantées par les équipes du SYMALIM et du CBN Massif central, sur les pelouses sableuses du sud du parc. Les botanistes doivent désormais attendre quelques temps, avant d'assurer un suivi régulier aux jeunes fleurs.

Cette réintroduction intervient dans le cadre des missions et engagements pour la biodiversité entretenus par la Métropole de Lyon, Le Symalim (Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du Grand Parc de Miribel-Jonage) et le Conservatoire botanique national du Massif central. Au même titre, une action de sauvegarde de la Centaurée a été déployée dès 2021 pour protéger l'espèce en voie de disparition.

