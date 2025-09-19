Nouvelle manifestation prévue à Lyon ce vendredi : voici à quoi s'attendre

Au lendemain d'une large journée de mobilisation à Lyon et dans toute la France, une nouvelle manifestation est prévue ce vendredi 19 septembre dans la Métropole.

La mobilisation sociale ne faiblit pas dans la métropole lyonnaise. Alors que ce jeudi 18 septembre, entre 14 000 et 20 000 personnes ont défilé dans les rues de Lyon, répondant à l’appel de l’intersyndicale le mouvement se prolonge vendredi, avec une nouvelle manifestation annoncée.

Selon nos confrères d'Actu Lyon, un premier rassemblement est prévu à 11 heures place Guichard, dans le 3e arrondissement de Lyon. Un rassemblement qui n'a pas été déclaré en préfecture. A 14h, une manifestation devrait se dérouler au départ de la place Charles-Hernu, dans le quartier de Charpennes, à Villeurbanne.

Le syndicat Solidaires Rhône appelle à se réunir à Charpennes avant de prendre la direction de Lyon et de la place Guichard. Une manifestation qui a été déclarée en préfecture. Une assemblée générale pourrait avoir lieu à l'issue de la manifestation.