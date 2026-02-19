Actualité
Illustration Lyon.

Lyon, 10e du classement des villes de France où il "fait bon travailler"

  • par Loane Carpano

    • Selon une étude d'Adobe Express, 43% des salariés lyonnais se sentiraient enthousiastes à l'idée de se rendre au travail le matin.

    Fait-il "bon travailler" à Lyon ? C'est la question que s'est posée l'application de création Adobe Express, dans une récente étude basée sur l'enthousiasme des employés français à se rendre au travail. Les résultats lyonnais semblent contrastés.

    Selon l'étude, les salariés lyonnais présenteraient un enthousiasme modéré concernant leur job. 43 % d'entre eux se sentiraient enthousiastes à l'idée de se rendre au travail. Seuls 35 % des actifs lyonnais se diraient réellement motivés par leurs missions quotidiennes : "Un chiffre inférieur à la moyenne des villes du haut du classement", souligne l'étude.

    La ville des Lumières se positionne ainsi à la 10e place du classement des villes où "il fait bon travailler", loin derrière Toulouse, Orléans et Rennes qui dominent le classement.

    Une pression notable

    La pression chez les salariés lyonnais est également notable. 12 % de ces derniers avoueraient être anxieux avant de commencer leur journée, tandis que 11 % appréhenderaient de se rendre au bureau. A titre de comparaison, le taux d'anxiété avant une journée de travail à Toulouse est de 5 %, contre 10 % à Lyon.

    Pour mener cette enquête, Adobe Express a interrogé 20 000 travailleurs et travailleuses, âgés de 18 ans et plus, dans 24 secteurs d'activités différents.

    Lire aussi : Lyon à la 74e place du classement des villes où il fait "bon vivre" en France

