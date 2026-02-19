Mort de Quentin Deranque à Lyon : le parquet requiert le placement en détention provisoire de sept suspects

Alors que de premières mises en examen sont attendues ce jeudi dans l'enquête autour du lynchage mortel de Quentin Deranque, le procureur de la République de Lyon a requis le placement en détention provisoire de sept suspects.

Une semaine après le lynchage à mort du militant d'ultra-droite en marge d'une conférence de Rima Hassan à Science Po Lyon, le procureur de la République de Lyon apportera de nouvelles précisions sur l'enquête criminelle ouverte pour "homicide volontaire" ce jeudi à 17 h. Thierry Dran a ainsi indiqué que sept personnes sont actuellement présentés à un juge d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour "homicide volontaire".

Le parquet a requis par ailleurs leur mise en examen pour "violences aggravées pour trois circonstances aggravantes". Il a également demandé leur placement en détention provisoire, notamment pour éviter un risque de concertation et de "déperdition de preuves". Cinq des sept suspects ont reconnu leur présence sur les lieux des faits, mais tous contestent l'intention d'homicide a indiqué le procureur de la République qui a par ailleurs indiqué que "plusieurs personnes" restent encore à identifier. Thierry Dran a pour sa part indiqué que "l'analyse des faits, le nombre de coups portés au visage et au crâne de Quentin, les auditions des témoins, les interrogatoires, les investigations techniques et les résultats d'autopsie" ont motivé l'ouverture de l'information judiciaire du chef d'"homicide volontaire".

Conférence de presse du procureur à 17 h

L'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, Jacques-Elie Favrot, fait partie du groupe de suspects présentés . En garde à vue, selon une source proche de l'enquête, il aurait reconnu sa présence à Lyon le 12 février lors de la rixe mortelle, ainsi que sa participation aux violences mais conteste avoir donné les coups mortels à Quentin. Il a également reconnu avoir joué un rôle de "leader" du groupe mais affirme qu'il a agi, avec ses complices, dans une attitude de riposte face à ce qu'ils estimaient être une agression du camp de la victime et des militants identitaires.

Les quatre derniers suspects placés en garde à vue pour "fourniture de moyens pour soustraire aux recherches ou à l'arrestation" ont quant à eux vu leur garde à vue levée et seront convoqués ultérieurement devant le juge d'instruction a indiqué le procureur. Il s'agit des personnes soupçonnées d'avoir aidé les auteurs présumés de violences à se cacher ou à tenter d'échapper à la justice avant leur interpellation.

L'information judiciaire ouverte et confiée à trois juges d'instruction devra par ailleurs s'intéresser à l'ensemble des évènements survenus le jeudi 12 février, alors que des vidéos révélées par plusieurs montrent une rixe entre deux groupes d'individus. Le procureur de la République a en effet indiqué que l'enquête s'était pour l'heure concentrée exclusivement sur les coups portés à Quentin Deranque.

Un hommage de l'ultra-droite ce samedi

Dès le lundi 16 février, la famille de Quentin Deranque a déposé plainte pour "meurtre en bande organisée". Selon Me Rajon, leur conseil, le procureur a retenu le motif de meurtre : "Il s’agit bel et bien d’une affaire de meurtre qui suppose une intention", martèle l'avocat. Il souligne également que Quentin Deranque n'était pas "un gros bras d'extrême droite" : "Il avait peut-être des fréquentations, ses idées, mais ses engagements se traduisaient d'une manière parfaitement pacifique et non-violente".

Une marche d'hommage à Quentin, à l'initiative d'une militante d'ultra-droite notamment est prévue ce samedi 21 février à 15 heures, place Jean-Jaurès (7e arr.). Grégory Doucet a demandé son interdiction, alors que de nombreux militants d'ultra-droite de toute la France sont attendus. Par l'intermédiaire de son avocat, la famille de Quentin a annoncé qu'elle ne se rendrait pas à cette marche, qui n'est "pas à leur initiative", et invite les participants "au calme, à la retenue et sans expression politique".