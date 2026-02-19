Élections 2026
Nathalie Perrin-Gilbert, candidate aux élections municipales à Lyon. (@DR)

Municipales à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert dépose des listes dans six arrondissements

  • par Nathan Chaize

    • Six listes seront présentés aux élections municipales à Lyon par Nathalie Perrin-Gilbert, candidate à la mairie centrale.

    Candidate à la mairie de Lyon, l'ex-maire du 1er arrondissement et adjointe à la culture de Grégory Doucet, Nathalie Perrin-Gilbert présentera des listes dans six des neuf arrondissements de Lyon. Des listes ont été déposées dans l'ensemble des arrondissements à l'exception des 2e, 5e et 6e arrondissements. Deux d'entre eux sont pourtant dirigés par la droite, mais les équipes de la liste Lyon avec vous a vraisemblablement fait le choix de se présenter dans les arrondissements les plus favorables.

    Une liste est par ailleurs présenté dans l'ensemble des circonscriptions métropolitaines de Lyon. "Notre candidature assume entièrement cette articulation institutionnelle et la représentativité territoriale de nos listes : des candidates et candidats issus de l’ensemble des arrondissements figurent également sur la liste centrale afin que chaque quartier soit représenté", indiquent les équipes de Lyon avec vous.

