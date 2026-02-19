Du dimanche 15 au mardi 17 février, le Carrefour City situé rue Bellecombe, à Villeurbanne, a été la cible de plusieurs actes de vandalisme. Un départ de feu a également touché le restaurant voisin.

Les ennuis s'accumulent pour le Carrefour City situé rue Bellecombe, à Villeurbanne. Tout a commencé ce dimanche 15 février. Les équipes du magasin interpellent "un groupe de jeunes filles qui avait volé des articles dont des lisseurs. On les a attrapés et elles ont refusé de nous rendre tout et de repartir sans histoire. Elles cherchaient vraiment la confrontation", explique la gérante de l'établissement à nos confrères du Progrès.

Sans lien apparent avec cette première altercation, le lendemain, les vidéos de surveillances montrent un individu masqué et capuché qui entre dans le magasin armé d'un bâton, avant de détruire le Plexiglas enrobant l'une des caisses, renverser les marchandises, puis de casser dans la baie vitrée de l'entrée de la supérette.

Mais le sort s'acharne contre ce Carrefour City. Le lendemain, les mêmes assaillants reviennent à la charge aux alentours de 21 h 05 avec des tirs de mortiers. De quoi effrayer la clientèle ainsi que celle du restaurant qui jouxte la supérette. Un serveur a même dû étouffer un départ de feu déclenché par un cocktail molotov. Une cliente de l’établissement culinaire évoque au Progrès "un moment assez traumatisant. Surtout qu’on s’est sentis coincés dans les flammes à cause des tirs de mortier". La gérante du Carrefour City a annoncé avoir déposé "trois plaintes en trois jours".