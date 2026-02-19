Actualité
rue bellecombe Villeurbanne

Une supérette de Villeurbanne ciblée par des tirs de mortier

  • par Romain Balme
  • 1 Commentaire

    • Du dimanche 15 au mardi 17 février, le Carrefour City situé rue Bellecombe, à Villeurbanne, a été la cible de plusieurs actes de vandalisme. Un départ de feu a également touché le restaurant voisin.

    Les ennuis s'accumulent pour le Carrefour City situé rue Bellecombe, à Villeurbanne. Tout a commencé ce dimanche 15 février. Les équipes du magasin interpellent "un groupe de jeunes filles qui avait volé des articles dont des lisseurs. On les a attrapés et elles ont refusé de nous rendre tout et de repartir sans histoire. Elles cherchaient vraiment la confrontation", explique la gérante de l'établissement à nos confrères du Progrès.

    Sans lien apparent avec cette première altercation, le lendemain, les vidéos de surveillances montrent un individu masqué et capuché qui entre dans le magasin armé d'un bâton, avant de détruire le Plexiglas enrobant l'une des caisses, renverser les marchandises, puis de casser dans la baie vitrée de l'entrée de la supérette.

    Mais le sort s'acharne contre ce Carrefour City. Le lendemain, les mêmes assaillants reviennent à la charge aux alentours de 21 h 05 avec des tirs de mortiers. De quoi effrayer la clientèle ainsi que celle du restaurant qui jouxte la supérette. Un serveur a même dû étouffer un départ de feu déclenché par un cocktail molotov. Une cliente de l’établissement culinaire évoque au Progrès "un moment assez traumatisant. Surtout qu’on s’est sentis coincés dans les flammes à cause des tirs de mortier". La gérante du Carrefour City a annoncé avoir déposé "trois plaintes en trois jours".

    à lire également
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : le parquet requiert le placement en détention provisoire de sept suspects

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert dépose des listes dans six arrondissements 18:18
    Une supérette de Villeurbanne ciblée par des tirs de mortier 17:41
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : le parquet requiert le placement en détention provisoire de sept suspects 17:16
    Sylvain Grataloup, le président national de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Municipales à Lyon : l'UNPI appelle à un "changement d'approche" sur le logement 16:58
    transavia aéroport de lyon
    Il devait rejoindre Lyon, un avion détourné vers Athènes 16:00
    d'heure en heure
    À Lyon, les liens étroits entre la France insoumise et la Jeune garde 15:35
    Métropole de Lyon : Bruno Bernard défend son tramway Nord, un projet "réfléchi et utile" 14:55
    Les Misérables : une comédie musicale humaniste et spectaculaire ! 14:28
    voiture police faits-divers
    À Vaulx-en-Velin, un garage une nouvelle fois ciblé par une fusillade 14:18
    Lyon, 10e du classement des villes de France où il "fait bon travailler" 13:46
    Bison Futé : du monde sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 13:19
    Littérature : François Beaune, mâchon et marchons dans Lyon 12:55
    Lyon : une alliance avec LFI au second tour ? Bruno Bernard botte en touche et veut parler "projets" 12:27
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut