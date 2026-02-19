Malgré un vendredi et un dimanche plutôt calmes, Bison Futé prévoit un samedi chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes.

La circulation ne devrait pas être trop difficile ce week-end sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ce dernier week-end des vacances de février, Bison Futé hisse le drapeau vert sur les routes de la région vendredi 20 et dimanche 22 février. La circulation devrait néanmoins être beaucoup plus compliquée samedi 21 février, où le drapeau rouge est hissé dans le sens des départs, comme des retours.

Un samedi très perturbé

Samedi 21 février, "dans le sens des départs, les routes desservant la région Auvergne-Rhône-Alpes (A40, A43, RN85 et l’accès au tunnel du Mont-Blanc) devraient être très sollicitées. La circulation devrait être particulièrement dense dès le début de la matinée et jusqu’en début de soirée.Dans le sens des retours, les axes au départ des stations de sports d’hiver (A40, A43, RN85) devraient être très circulés tout au long de la journée", indiquent les prévisions.

Dans le sens des départs, Bison Futé préconise d'éviter l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 11h à 16h, l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 8h à 14h, et entre Chambéry et le tunnel du Fréjus de 9h à 16h. Il conseille également d'éviter la route nationale 85, entre Grenoble et Gap, de 8h à 16h et le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 14h.

Dans le sens des retours, "évitez la route nationale 85, entre Gap et Grenoble, de 9h à 20h, l’autoroute A43, entre le tunnel du Fréjus et Chambéry, de 9h à 13h, et entre Chambéry et Lyon de 10h à 17h", indique Bison Futé. Il conseille également de ne pas emprunter l’autoroute A40, entre Passy et Mâcon, de 10h à 14h.

