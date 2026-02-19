Encadrement des loyers, transition énergétique, permis de louer… l'Union nationale des propriétaires immobiliers a dévoilé ses propositions en matière de logement aux candidats à la mairie de Lyon.

"Plus de stabilité, plus de cohérence, plus de confiance". Par l'intermédiaire d'une lettre ouverte publiée mercredi18 février, l'Union nationale des propriétaires immobiliers a fait valoir ses revendications aux candidats et candidates à la mairie de Lyon.

Taxe foncière, écologie....

L'association a concentré son discours sur plusieurs mesures, à commencer par la taxe foncière. L'UNPI réclame "la stabilité de la part communale de taxe foncière, le refus de toute fiscalité punitive ciblant les propriétaires, mais aussi que toute évolution fiscale soit exceptionnelle, justifiée et concertée".

L'UNPI souhaite aussi que la transition énergétique ne se fasse pas "contre les propriétaires, mais avec eux", et appelle les collectivités à "développer de véritables mesures incitatives locales et récompenser l’investissement dans la rénovation plutôt que multiplier les sanctions".

Au sujet du permis de louer, l'union des propriétaires souhaite également réformer "cet outil devenu contre-productif". De ce fait, elle propose "un ciblage strict sur les secteurs et situations problématiques, une simplification drastique des procédures pour les bailleurs respectueux des règles", ainsi que "l'instauration d'une durée de validité du permis de louer à 3 ans".

"Remplacer l'encadrement des loyers par un cadre plus intelligent"

L'encadrement des loyers est d'ailleurs un sujet au coeur de la campagne. Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi souhaite le conserver, tandis que Jean-Michel Aulas prône sa suppression. De son côté, l'UNPI se positionne plutôt du côté du candidat Coeur lyonnais, considérant que l'encadrement "fragilise l’investissement locatif, complexifie grandement les relations entre bailleurs et locataires et contribue au retrait de logements du marché locatif classique". C'est pourquoi l'association appelle à le remplacer par un cadre "plus intelligent" afin de favoriser l'investissement, la mobilité résidentielle et l'augmentation de l'offre.

Sur la vacance des logements, l'UNPI préconise d'aider à remettre de l'offre sur le marché plutôt que de "désigner des coupables". Enfin, l'association veut "redonner une place centrale aux propriétaires dans la politique du logement". C'est ainsi qu'elle appelle à reconnaitre ces mêmes propriétaires comme "partenaires des politiques locales du logement", "orienter les décisions vers la remise sur le marché de logements, plutôt que vers l’accumulation de dispositifs dissuasifs", ou encore à "restaurer un climat de confiance, de stabilité et de visibilité à long terme".

