Les Misérables : une comédie musicale humaniste et spectaculaire !

Inspirée de l’œuvre culte de Victor Hugo, la comédie musicale Les Misérables a commencé son aventure par un album concept créé en 1980 par Claude-Michel Schönberg (musique), Alain Boublil et Jean-Marc Natel (textes) pour devenir une comédie musicale mise en scène par Robert Hossein présentée la même année au Palais des Sports de Paris avec un orchestre de vingt-huit musiciens.

Retravaillée par la suite à la sauce anglo-saxonne avec les mêmes auteurs, le spectacle parcourt le monde entier et restera trente-six ans à l’affiche à Londres et seize à Broadway.

Quarante-six ans après, la pièce revient dans une nouvelle version, française et entièrement chantée, mise en scène par Ladislas Chollat et chorégraphiée par Romain Rachline Borgeaud, Alain Boublil ayant remanié le livret.

Embarqués par soixante-quatre artistes comédiens et musiciens qui performent pendant près de trois heures, les spectateurs sont plongés dans une fresque humaniste où les héros des Misérables sont décrits dans les moindres recoins de leur âme avec leur part d’ombre comme leur part de lumière, autour d’une succession de tableaux et de mouvements de décors monumentaux (barricades, auberge de la famille Thénardier, salle de bal, égouts de Paris…) qui occupent l’intégralité de l’espace scénique.

Alors qu’elle parle de souffrance universelle qui concerne chacun d’entre nous, cette version nous fait redécouvrir de nombreuses chansons devenues intemporelles : J’avais rêvé, À la volonté du peuple, Mon Histoire, Le Grand Jour…

Les Misérables – Du 18 au 22 février 2026 à l’Amphithéâtre 3000, Cité internationale