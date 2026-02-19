À Vaulx-en-Velin, un garage une nouvelle fois ciblé par une fusillade

C'est la deuxième fois en deux mois que ce garage de Vaulx-en-Velin est la cible d'une fusillade. 19 impacts de balles ont été comptabilisés. Aucune victime n'est à signaler.

A Vaulx-en-Velin, un garage a été la cible d'armes de guerre, pour la deuxième fois en deux mois, rapporte le Progrès. Les faits se sont déroulés ce mardi 17 février aux alentours de 4 h 15 du matin. Aucune victime n'est à déplorer, mais 19 impacts de balles, la plupart traversants, ont été relevés sur la devanture de l'établissement.

A noter que des faits similaires s'étaient produits sur ce même garage le 23 décembre dernier. Le Progrès évoque "des rafales" à l'arme automatique. Un des employés de l'établissement avait été blessé au dos et aux jambes. Il avait pu prendre la fuite, aidé par ses proches qui l'avaient déposé devant le commissariat de Vaulx-en-Velin. L'homme avait ensuite été pris en charge par les secours, puis hospitalisé.