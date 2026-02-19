Il devait rejoindre Lyon, un avion détourné vers Athènes

Ce mardi 17 février, un vol entre Djeddah et Lyon a été détourné vers Athènes. Une décision prise en raison de conditions météorologiques difficiles, entrainant une consommation plus importante de carburant.

Mardi soir, un avion Transavia reliant Djeddah (Arabie saoudite) à Lyon a été détourné d'urgence en direction d'Athènes mardi soir. "Marquée par un fort vent de face en vol, la consommation de carburant a été plus élevée qu’habituellement", explique la compagnie à nos confrères d'Actu Lyon. Les conditions météorologiques défavorables ont alors empêché l'appareil d'avoir assez de carburant pour rejoindre la capitale des Gaules.

Le détournement du vol vers Athènes a été décidé afin de procéder à un ravitaillement en carburant, conformément à la procédure. C'est donc aux alentours de 0 h 50 que les passagers du vols ont pu rejoindre l'aéroport Saint Exupéry, soit deux heures après l'horaire initiale.

Lire aussi : Transavia ouvrira une liaison directe entre Lyon et Mykonos à l’été 2026