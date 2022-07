GourdeFriendly, un réseau de commerces pour remplir (gratuitement) sa gourde à Lyon

Le mouvement #GourdeFriendly fédère les bars, restaurants et commerces engagés à remplir gratuitement votre gourde lorsque vous avez soif. Une initiative à vocation écologique présente à Lyon, et précieuse en ces périodes de chaleur.

Un nouveau pic de chaleur est attendu cette semaine à Lyon, où le mercure devrait grimper à 38°C. Comme le préconisent les autorités sanitaires, il est essentiel dans ces conditions de bien s'hydrater. Mais pour éviter de consommer des bouteilles de plastiques à gogo, le site de #GourdeFriendly propose une carte interactive afin d'identifier à la fois les points d'eau potable publics, mais aussi des commerces – surtout des bars – prêts à remplir gratuitement votre gourde – d'eau, précisons-le !

En mars dernier ils étaient plus de 140 commerces en France à avoir rejoint le mouvement, et 700 promettaient de le faire d'ici à la fin mai. Rien qu'à Lyon, la carte recense désormais plus de 200 points de collecte (fontaines publiques comprises). Pour les repérer, un sticker « Ici, nous remplissons votre gourde » collé sur la devanture signale l'appartenance au mouvement.

9 milliards de litres d'eau en bouteille par an en France

Le projet, lancé par la start-up bretonne Hoali, essaime peu à peu dans toute la France avec l'objectif de réduire la production de déchets tout en vous permettant de survivre aux pics de chaleur, alors que 9 milliards de litres d'eau en bouteilles sont encore consommés en France chaque année !

Si le concept se cantonne pour le moment à l'eau, il pourrait s'étendre – non gracieusement cette fois-ci – à d'autres boissons, pour limiter les déchets provoqués par les pique-niques et apéros en plein air.