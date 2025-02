Trois véhicules en plein go fast ont été identifiées par les forces de l'ordre. Cette opération a permis une grosse saisie et l'interpellation de quatre individus originaires de Lyon.

200 kg de résine de cannabis ont été saisis au péage de Vienne sur l'A7, jeudi 13 février, lors d'un go fast intercepté par les forces de l'ordre, selon une information de BFM Lyon. Un convoi de trois voitures, deux véhicules ouvreurs et un porteur, avait été identifié en amont par le parquet de Bourg-en-Bresse.

Un septuagénaire lyonnais, habitant dans l'Ain et qui avait été repéré par l'Office anti-stupéfiants de Lyon, conduisait le véhicule transportant les stupéfiants. Il a été interpellé et placé en garde à vue. La police a également arrêté à Givors (Rhône) et Lorette (Loire) trois Lyonnais âgés de 25, 29 et 33 ans. Ils occupaient les deux autres véhicules qui ont servi au go fast.

Toujours selon nos confrères, les quatre individus ont été mis en examen et placés en détention provisoire.

