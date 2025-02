Gims a annoncé de nouvelles dates pour sa tournée, dont deux à la LDLC Arena de Lyon-Décines en novembre prochain.

Après son dernier passage en décembre dernier et un nouveau qui l'attend le 25 février, Gims redonne d'ores et déjà rendez-vous au public lyonnais à la LDLC Arena de Décines. Le rappeur a annoncé une extension de sa tournée, avec douze nouvelles dates de concert, dont deux dans la métropole de Lyon les mercredi 26 et jeudi 27 novembre prochains.

Ces nouvelles places seront mises en vente dès lundi 10 février à 14 heures. Pour ne pas manquer cette mise en vente des billets, il est possible de s'enregistrer avec son adresse mail sur la site de la LDLC.