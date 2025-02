Le meeting indoor de Lyon de retour le 15 février pour sa 4e édition

Le meeting indoor de Lyon sera de retour le 15 février prochain à la Halle Stéphane Diagana du 9e arrondissement.

Après le succès de l'édition 2024, le meeting indoor de Lyon est de retour. L'évènement, qui avait rassemblé l'année dernière des athlètes venus d'une trentaine de pays. "Cette année, avec plus de 40 nationalités et 120 athlètes, la

compétition accroît encore sa dimension internationale et conserve son Label Argent" annonce la Ville de Lyon, partenaire majeur du meeting.

Environ 35% du plateau élite présent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sera ainsi présent à Lyon en février. Au total, neuf disciplines sont au programme : saut en hauteur, triple saut, 60 m haies, 400 m, 800 m, 1000 m, 1 500 m, 3 000 m, relais 4x200m.

Pascal Martinot-Lagarde s'alignera notamment sur le 60m haies masculin alors que la Française Sarah Madeleine, dont le public présent à l’édition 2024 du MIL se souvient de son incroyable course, tentera de conserver son titre face aux éthiopiennes Mekedes Alemeshete et Yenawa Nberet.

"Depuis 2021, la Ville de Lyon est fière d’être partenaire majeur de cet évènement sportif international qui fait la part belle à l’athlétisme, discipline emblématique des Jeux Olympiques. La collectivité met à disposition la Halle d’athlétisme Diagana et apporte un soutien financier fort à l’organisation" explique la Ville dans un communiqué.

Comme nouveauté cette année, la Halle Diagana ouvrira ses portes en amont du meeting aux habitantes et habitants de tous âges, mercredi 12 février après-midi. "Il sera possible pour le public de profiter gratuitement des installations de haut niveau et tester sa forme de façon ludique autour d’une demi-journée dédiée à l’athlétisme, l’activité physique et le sport santé" détaille la municipalité.