Les jardineries Botanic ouvrent pour la première fois leur capital

Le groupe familial Botanic, basé en Haute-Savoie, ouvre son capital à un investisseur extérieur : le Crédit Mutuel Equity.

Pour la première fois depuis sa création en 1995, l’entreprise franchit une étape historique dans son développement en intégrant un investisseur extérieur à son capital : le Crédit Mutuel Equity. Cette décision marque un tournant stratégique pour l'enseigne spécialisée dans le jardinage et la nature. Jusqu'à présent, le capital de Botanic était exclusivement détenu par les familles fondatrices Blanchet et Bouchet. En intégrant le Crédit Mutuel Equity à hauteur de 20 %, le groupe renforce ainsi sa structure financière tout en conservant le contrôle majoritaire de l'entreprise. Cette opération, dont le montant exact n'a pas été communiqué, représenterait un investissement supérieur à 50 millions d'euros.

Un groupe en pleine croissance

Avec un chiffre d'affaires dépassant les 400 millions d'euros pour un effectif de 2800 salariés, Botanic se positionne comme un acteur majeur du marché français des jardineries. Engagé dans une démarche éco-responsable, le groupe a su se différencier en misant sur des produits bio et respectueux de l’environnement, répondant ainsi aux attentes des consommateurs.

Avec cette entrée du Crédit Mutuel Equity dans le capital, les objectifs sont clairs pour Luc Blanchet, président de Botanic : « Nous avons été convaincus non seulement par la force institutionnelle de Crédit Mutuel Equity associée à sa solide expérience, mais aussi par les relations respectueuses et l'attitude de partenariat. L'approche d'une vision longue va nous permettre de pérenniser et d'accélérer la croissance de l'entreprise, le tout avec le souci d'un juste partage de la création de valeur entre toutes les parties prenantes y compris les collaborateurs. C'est un facteur culturel important pour nous, entreprise familiale ».

Cette collaboration marque le début d’un nouvel air pour Botanic, qui, tout en conservant son ADN, se donne les moyens de ses ambitions pour l’avenir.