"Geste irresponsable" : faute d’élus suffisants, le conseil municipal de Saint-Fons annulé

Jeudi 29 janvier, alors que devait se tenir le dernier conseil municipal du mandat à Saint-Fons, le maire a été contraint d’annuler le rendez-vous, faute de quorum, en raison de l’absence des élus de la France Insoumise (LFI) et de 4 élus d’opposition. Une "faute morale et politique" pour l’édile Christian Duchêne (DvG) qui dénonce les conséquences "directes" de cette politique de la chaise vide.

"Ces élus démontrent qu’ils ne sont pas capables de gouverner une ville"

Dans son communiqué, le maire souligne que les élus LFI "s’étaient engagés dans un pacte de gouvernance jusqu’à la fin du mandat en 2024 ; pacte qu’ils ont déchiré par leur absence ce soir". Plusieurs décisions n’ont donc pas été votées. À commencer par "une perte sèche d’une subvention de 172 000 d'euros pour la crèche Dolto (avec projet d’augmentation de 20 berceaux à terme)", soit "un décalage d’une recette de 2 millions d’euros par an pour la Ville" sans la signature de la convention territoriale globale avec la Caf. Le conseil n’a également pas pu voter des subventions à destination des écoles pour la réalisation de projets pédagogiques.

Installation de nouvelles caméras de vidéoprotection, préemption d’un local commercial pour lutter contre les commerces problématiques, revalorisation des agents recenseurs ou subventions à des clubs sportifs, de nombreuses délibérations n’ont pas pu être rendues. "Aucun prétexte ne peut justifier un tel manquement à sa parole et à sa signature. Ces élus mélangent campagne électorale et gestion responsable d’une collectivité au mépris des agents municipaux et des habitants de la Ville", écrit encore l’édile.

Et d’ajouter : "Ils donnent une image désastreuse aux habitants et aux agents au moment où ils sollicitent leurs suffrages dans le cadre d’une future élection. Par ce nouveau geste irresponsable, après avoir refusé le budget en 2024, ces élus démontrent qu’ils ne sont pas capables de gouverner une ville".

