Un mercredi lumineux à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

C'est un mercredi lumineux qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 18 mars 2026 avec des températures proches des normales de saison.

C'est une belle journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 18 mars. Une journée lumineuse ou le soleil brillera du matin au soir, malgré la présence de légers nuages tout au long de la journée.

Côté températures il fait seulement 2 degrés ce mercredi matin mais le mercure atteindra les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison sous un très léger vent de nord-est.