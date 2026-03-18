Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

Les trois départements alpins de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont une nouvelle fois été placés en vigilance jaune avalanches ce mercredi 18 mars.

Les journées se suivent et se ressemblent pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mercredi 18 mars 2026, les trois départements alpins de la région sont une nouvelle fois en vigilance jaune avalanches.

Il s'agit de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. La vigilance sera valable pour l'ensemble de la journée ce mercredi.

A noter que le département du Rhône, placé hier en vigilance crues, n'est plus concerné par aucune vigilance météo ce mercredi.