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Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

  • par LR

    • Les trois départements alpins de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont une nouvelle fois été placés en vigilance jaune avalanches ce mercredi 18 mars.

    Les journées se suivent et se ressemblent pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mercredi 18 mars 2026, les trois départements alpins de la région sont une nouvelle fois en vigilance jaune avalanches.

    Il s'agit de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. La vigilance sera valable pour l'ensemble de la journée ce mercredi.

    A noter que le département du Rhône, placé hier en vigilance crues, n'est plus concerné par aucune vigilance météo ce mercredi.

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