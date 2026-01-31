Actualité
Amaïa Sainz Ruiz, adjointe dans le 9e arrondissement de Lyon.

Municipales 2026 : l’élue écologiste Amaïa Sainz Ruiz rejoint l’insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi

  • par Clémence Margall

    • Adjointe dans le 9e arrondissement de Lyon, Amaïa Sainz Ruiz (Les Écologistes) rejoint la candidate France Insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi en vue des élections municipales.

    "Aller plus loin". Elle était l’une des plus jeunes adjointes du mandat 2020-2026, l’élue écologiste Amaïa Sainz Ruiz annonce se rallier à la candidate France Insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi en vue des élections municipales de mars prochain.

    Militante écologiste de la première heure, l’adjointe du 9e arrondissement quitte donc la majorité après un mandat "très nourrissant et très intéressant" pour s’accorder à sa vision politique qui a, elle, "évolué", déclare-t-elle chez nos confrères de BFM Lyon.

    Lire aussi : Municipales à Lyon : "On ne laissera pas la Mairie à Jean-Michel Aulas", promet Anaïs Belouassa-Cherifi

    "Il me semble que les valeurs que porte LFI, c’est vraiment ce qui est important pour moi"

    "Aujourd’hui, j’ai affiné tout ça, j’ai mûri, et il me semble que les valeurs que porte la France Insoumise, notamment dans leur volet social, c’est vraiment ce qui est important pour moi, ce qu’il faut lier à l’écologie. C’est très important de le faire ensemble", ajoute-t-elle. Si elle assure, à demi-mots, ne pas être "déçue" par le bilan social du maire écologiste sortant Grégory Doucet, Amaïa Sainz Ruiz estime néanmoins que l’"on peut aller plus loin". Elle précise : "Le changement de paradigme au niveau des idées de l’écologie a lieu, il est en cours (…), mais celui des idées sociales, ce n'est pas encore tout à fait ça. Je pense qu’il faut pousser plus fort".

    Outre le volet social, Amaïa Sainz Ruiz juge par ailleurs que l’union de la gauche au premier tour est "une erreur". "On a la possibilité d’avoir plusieurs partis à gauche, plusieurs idées, c’est bien de les faire vivre", estime-t-elle. À quelques semaines du premier tour, elle entend ainsi porter les sujets qu'elle considère "centraux pour la suite" : celui de la coopération "entre les habitants, les services publics, les acteurs, les politiques". Mais quant à un rassemblement au second tour à gauche, "on verra ce que ça donne au soir du premier tour", lance Amaïa Sainz Ruiz.

    Lire aussi : Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

