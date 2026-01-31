Lyon : une fuite de gaz perturbe la circulation du tramway T6 vendredi soir

Dans la soirée de vendredi 30 janvier, une fuite de gaz rue Challamel-Lacour (7e arr.) a perturbé la circulation du tramway T6. Une vingtaine d’engins a été dépêchée sur place.

Un important dispositif de sécurité était dépêché hier soir rue Challamel-Lacour, dans le 7e arrondissement de Lyon, après qu’une fuite de gaz a été constatée à l’arrêt de tramway T6 du même nom. D’après les informations de nos confrères du Progrès, il s’agirait d’une fuite de gaz sur le réseau souterrain prise en charge par GRDF.

Une vingtaine d’engins de pompiers, police, d’Enedis et de secours s’est rendue sur place, tandis qu’un large périmètre de sécurité a été mis en place en raison d’un risque important d’explosion. Il a notamment été demandé aux riverains de rester confinés chez eux.

En parallèle, la circulation du tramway T6 a été coupée dans les deux sens de circulation. Elle est depuis revenue à la normale. L’intervention a pris fin aux alentours de minuit.