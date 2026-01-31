Actualité
Photo d’illustration. © MAXPPP

Lyon : une fuite de gaz perturbe la circulation du tramway T6 vendredi soir

  • par la rédaction

    • Dans la soirée de vendredi 30 janvier, une fuite de gaz rue Challamel-Lacour (7e arr.) a perturbé la circulation du tramway T6. Une vingtaine d’engins a été dépêchée sur place.

    Un important dispositif de sécurité était dépêché hier soir rue Challamel-Lacour, dans le 7e arrondissement de Lyon, après qu’une fuite de gaz a été constatée à l’arrêt de tramway T6 du même nom. D’après les informations de nos confrères du Progrès, il s’agirait d’une fuite de gaz sur le réseau souterrain prise en charge par GRDF.

    Une vingtaine d’engins de pompiers, police, d’Enedis et de secours s’est rendue sur place, tandis qu’un large périmètre de sécurité a été mis en place en raison d’un risque important d’explosion. Il a notamment été demandé aux riverains de rester confinés chez eux.

    En parallèle, la circulation du tramway T6 a été coupée dans les deux sens de circulation. Elle est depuis revenue à la normale. L’intervention a pris fin aux alentours de minuit.

    à lire également
    maire de saint fons christian duchene
    "Geste irresponsable" : faute d’élus suffisants, le conseil municipal de Saint-Fons annulé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    maire de saint fons christian duchene
    "Geste irresponsable" : faute d’élus suffisants, le conseil municipal de Saint-Fons annulé 14:14
    Lyon : une fuite de gaz perturbe la circulation du tramway T6 vendredi soir 13:28
    SUPER HÉROS & DINOSAURES EXPO
    Expo inédite : super-héros et dinosaures envahissent Lyon 12:42
    Tiffany Joncour
    Métropole de Lyon : effectifs renforcés, "tolérance zéro", Tiffany Joncour dévoile ses mesures pour les pompiers 12:00
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air est moyenne ce samedi à Lyon  11:25
    d'heure en heure
    Crues et avalanches : quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance  10:48
    Policier au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : face aux chiffres "catastrophiques" de la délinquance, les policiers manifestent ce samedi 10:10
    Avocate au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Bébé tué à la soude caustique à Lyon : l'employée de crèche condamnée en appel à 30 ans de prison 09:33
    Nuages et éclaircies
    Météo : une nouvelle journée nuageuse mais douce ce samedi à Lyon 09:00
    Carolie Muller
    "Dans 'l'AG du futur', le public joue le rôle de l'actionnaire" présente Carole Muller 07:00
    "Je préfère le sérieux à l'esbroufe" : devant ses militants, Bernard défend son bilan et promet "une nouvelle étape" 30/01/26
    Personne âgée ballon
    Villeurbanne : l'ASUL lance une nouvelle activité dédiée aux pratiques physiques adaptées 30/01/26
    gendarmerie
    Près de Lyon : douze infractions relevées en moins de deux heures par les gendarmes 30/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut